أقلية تنجح بجمع الهند وباكستان في مشروع مشترك

اتفقت الهند وباكستان، اليوم الخميس، على المضي في إنشاء معبر حدودي جديد وشق طريق يتيح للزوار السيخ الوصول إلى معبد مقدس في باكستان في ملمح نادر للتعاون بين البلدين بعد اشتعال التوتر بسبب النزاع القديم بينهما على إقليم كشمير.

أفاد موقع " بي بي سي" البريطاني أن اجتماعا عقد بين البلدين للاتفاق حول طريق على الحدود بينهما واستطاع الطرفان إصدار بيان مشترك بعد محادثات إيجابية واتفقوا على شق طريق جديد للزوار السيخ.

وقال المسؤولون إن المحادثات كانت ودية ومن المقرر عقد اجتماع آخر للخبراء الفنيين الأسبوع القادم. وأضافوا أن الجانبين اتفقا على العمل من أجل تشغيل الطريق قريبا.

ومنذ وقت طويل تطلب أقلية السيخ في ولاية البنجاب شمالي الهند توفير طريق أسهل للوصول إلى معبد في قرية كارتاربور على الحدود مع باكستان ذات الأغلبية المسلمة.