أقلية تنجح بجمع الهند وباكستان في مشروع مشترك

أفاد موقع " بي بي سي" البريطاني أن اجتماعا عقد بين البلدين للاتفاق حول طريق على الحدود بينهما واستطاع الطرفان إصدار بيان مشترك بعد محادثات إيجابية واتفقوا على شق طريق جديد للزوار السيخ.
وقال المسؤولون إن المحادثات كانت ودية ومن المقرر عقد اجتماع آخر للخبراء الفنيين الأسبوع القادم. وأضافوا أن الجانبين اتفقا على العمل من أجل تشغيل الطريق قريبا.
ومنذ وقت طويل تطلب أقلية السيخ في ولاية البنجاب شمالي الهند توفير طريق أسهل للوصول إلى معبد في قرية كارتاربور على الحدود مع باكستان ذات الأغلبية المسلمة.
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