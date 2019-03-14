مجددا... نتنياهو يهدد حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن لدينا التزام لا نهاية له باستعادة الأبناء في أية حالة ممكنة.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال مراسم إحياء قتلى الجيش الإسرائيلي الذين مكان دفنهم غير معروف، ظهر اليوم، الخميس، حيث أضاف عبر تغريدات في صفحته الرسمية على "تويتر"، قائلا:

هذا هو واجب أخلاقي طبع فيّ وفي رجال الأجهزة الأمنية، وفي قادة جيش الدفاع وجنوده وفي روح شعبنا.

سنستمر بلا هوادة في هذه العمليات التي تستحق الكتمان — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 14, 2019

وتابع نتنياهو مهددا حركة "حماس"، التي تحتجز أربعة من الإسرائيليين كأسرى حرب، اثنين من العسكريين، وآخرين من المدنيين، منذ عام 2014، قائلا: لن نتنازل عن استعادة قتلانا حتى لو استمرت المهمة المقدسة عشرات السنين، لأجل إخوتنا وأخواتنا في السلاح، يهود ودروز ومسيحيين ومسلمين وشركس.

قلت في المراسم لإحياء شهداء جيش الدفاع الإسرائيلي الذي مكان دفنهم غير معروف:



لن نتنازل عن استعادة شهدائنا حتى لو استمرت المهمة المقدسة عشرات السنين, 70 عاما, فقيمة الإخلاص للرفاق في السلاح تلزمنا بمواصلة العمل لأجل إخوتنا واخواتنا في السلاح-يهود ودروز ومسيحيين ومسلمين وشركس. pic.twitter.com/KEGLZFuxMh — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 14, 2019

يشار إلى أنه منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "الجرف الصامد" (يوليو/ تموز 2014)، تحتجز حركة حماس أربعة من الإسرائيليين، اثنين منهم عسكريين، وآخرين مدنيين، أحدهم إسرائيلي من عرب 48، ويدعى هشام السيد، وآخر من أصل إثيوبي، ويدعي إفراهام منغستو.