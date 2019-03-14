بالفيديو... الحرس الثوري يناور بـ"أضخم أسطول طائرات مسيرة قاصفة" في الخليج

نشرت وكالة "فارس" الإيرانية، المشاهد الأولى من أكبر مناورات للطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري في الخليج.

أعلن العميد حاجي زادة، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الیوم الخمیس، أن الحرس يمتلك أضخم أسطول طائرات مسيرة قاصفة هجومية في المنطقة.

وأوضح زادة، أن التقنيات المتطورة لهذه الطائرات المسيرة تم تصميمها وإنتاجها وتشغيلها بمركز الأبحاث ومنظمة الاكتفاء الذاتي بالقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وأطلق الجيش الإيراني مناورات عسكرية، الیوم الخمیس، باسم "بيت المقدس 1" للطائرات دون طيار القتالية.

وأشار زادة إلى أنه من ميزات هذه المناورات، إظهار القدرة التصميمية والتخطيط لتحليق متزامن للطائرات المسيرة في بقعة جغرافية صغيرة جدا، ما يعكس بروز قوة جوية جديدة لإيران.

وأشار الى أن القوات والطائرات المشاركة بهذه المناورات، تشمل وحدات الطائرات المسيرة للحرس الثوري في محافظات خوزستان وبوشهر وفارس وهرمزكان، مضيفا أن الطائرات المشاركة حلقت من نقاط مختلفة، وتوجهت بشكل متزامن إلى المنطقة المحددة في جزيرة "بني فارو" (قريبة من جزيرة أبو موسى)، وإصابة أهدافها بدقة عالية ودمرتها.

وأكد قائد القوة الجوفضائية مشاركة عدد من الطائرات المشابهة لطراز MQ1 الأمريكية في هذه المناورات، وأن ذلك يشكل صفعة قوية للاستكبار، وتذكرهم بأن الأموال الطائلة التي تصرف في المنطقة، تحمل في طياتها مثل هذه النتائج.