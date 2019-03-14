خبراء الناتو يدرسون العسكريين في أوزبكستان على كيفية مواجهة الحروب الهجينة

طشقند — سبوتنيك. وأوضح المصدر أن أساتذة الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية أثناء زيارتهم لأوزبكستان، أجروا سلسلة من المحاضرات في الأكاديمية الأوزبكية حول التصدي للتحديات والتهديدات المعاصرة.
ولفت المحاور إلى أن الطلاب في أكاديمية القوات المسلحة الأوزبكية تبادلوا وجهات نظرهم بشأن موضوع ذي صلة مع خبراء بريطانيين.
كما ذكروا في وزارة الدفاع الأوزبكية بأنه في إطار التدريبات المشتركة ، تم إنشاء مكالمة فيديو جماعية مع القيادة المشتركة لقوات حلف الناتو في برونسوم الهولندية. وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان خطط زيارات خبراء عسكريين تابعين لحلف الناتو إلى أوزبكستان.
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