خبراء الناتو يدرسون العسكريين في أوزبكستان على كيفية مواجهة الحروب الهجينة

أفاد مصدر في وزارة الدفاع الأوزبكية، اليوم الخميس، أن خبراء حلف الناتو، أعطوا دروساً في أكاديمية القوات المسلحة في أوزبكستان على أساليب مواجهة الهروب الهجينة.

طشقند — سبوتنيك. وأوضح المصدر أن أساتذة الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية أثناء زيارتهم لأوزبكستان، أجروا سلسلة من المحاضرات في الأكاديمية الأوزبكية حول التصدي للتحديات والتهديدات المعاصرة.

© AFP 2018 / John Thys الناتو يحرض على الحرب

وقال بهذا الخصوص: "في الفصل الدراسي، أولى ممثلو الأكاديمية [البريطانية] اهتمامًا خاصًا لموضوع الحروب الهجينة، وعلى وجه الخصوص، تدابير لعدم نشوبها ومنعها في الفضاء العالمي".

ولفت المحاور إلى أن الطلاب في أكاديمية القوات المسلحة الأوزبكية تبادلوا وجهات نظرهم بشأن موضوع ذي صلة مع خبراء بريطانيين.

كما ذكروا في وزارة الدفاع الأوزبكية بأنه في إطار التدريبات المشتركة ، تم إنشاء مكالمة فيديو جماعية مع القيادة المشتركة لقوات حلف الناتو في برونسوم الهولندية. وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان خطط زيارات خبراء عسكريين تابعين لحلف الناتو إلى أوزبكستان.