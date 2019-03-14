تسجيل
19:43 14 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    أردوغان

    الأكبر في أوروبا... الرئيس أردوغان يفتتح مدينة "أنقرة" الطبية

    © REUTERS / Umit Bektas
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، في العاصمة التركية، مدينة أنقرة الطبية، التي تعد الأكبر في أوروبا، والثالثة عالميا.

    وفي خطابه بحفل الافتتاح، وجه أردوغان التهنئة بيوم الطب الذي تحتفل به تركيا، في 14 مارس/ آذار من كل عام، وقال إن العاملين في المجال الطبي يحظون بمكانة عالية طوال أيام العام؛ بحسب وكالة "الأناضول".

    قصر العظم الذي يضم متحف الفنون والتقاليد الشعبية في مدينة دمشق القديمة
    © AP Photo / Ola Rifai
    كنز أثري سوري في يد تركيا
    وأشار أردوغان أن مدينة أنقرة هي المدينة الطبية التاسعة التي تفتتح في تركيا، بعد المدن الطبية في يوزغاط، ومرسين، وإسبرطة، وأضنة، وقيصري، وإلازيغ، وإسكيشهير، ومانيسا.

    وقال إن القدرة الاستيعابية لتلك المدن الطبية مجتمعة تصل إلى 12 ألف و100 سرير، وتضم ألفين و831 عيادة، وألف و999 سرير عناية مركزة، و410 غرفة عمليات.

    وأشار الرئيس التركي أن عمليات الإنشاء مستمرة لبناء مستشفى مدينة "إتليك" الطبية بأنقرة، معلنا أنه سيتم افتتاحه بنهاية العام المقبل، وستتجاوز قدرته الاستيعابية 3 آلاف و300 سرير.

    وأعلن أردوغان أنه سيتم إنشاء وادي صحي ومنطقة لتطوير التكنولوجيا المتعلقة بعلوم الحياة، في المنطقة المحيطة بمدينة أنقرة الطبية.

    وتضم مدينة أنقرة الطبية 3 آلاف و633 سريرا، و131 غرفة عمليات، إضافة إلى 904 عيادات خارجية، ويضم قسم العناية المركزة بها 674 سريرا.

    وتتميز بقدرتها اليومية على استقبال 30 ألف مريض، و8 آلاف حالة طوارئ. وستحتوي مدينة أنقرة الطبية على أكبر معمل (طبي) في تركيا، علاوة على منطقتين لهبوط وإقلاع المروحيات.

    انظر أيضا:

    تركيا تستدعي سفير بلجيكا بسبب عدم ملاحقة عناصر "العمال الكردستاني"
    تركيا تخطط لتسيير دوريات مشتركة مع روسيا في مدينة تل رفعت السورية
    تركيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات "بوينغ 737 ماكس"
    تركيا توقف تشغيل 12 طائرة من طراز "بوينغ 737" حتى إشعار آخر
    القوات الجوية الروسية تشن غارة على مستودع للأسلحة في إدلب بالتنسيق مع تركيا
    الكلمات الدلالية:
    أنقرة, مروحيات, تركيا, أردوغان, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    منظر لمدينة نوفوسيبيرسك ليلا
    مدن روسيا... نوفوسيبيرسك وكراسنويارسك بعيون الطائر
    الكرملين: إجراء واشنطن للتجارب هو استمرارية لمسار إلغاء معاهدة الصواريخ مع روسيا
    تجارب "باليستية"... هل سيتم إلغاءها؟
    أقوى محرك صواريخ في العالم
    أقوى محرك صواريخ في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك