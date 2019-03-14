فيديو يرصد نقل إسرائيل "الشعب المرجانية" إلى منتجع إيلات

قالت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، مساء أمس، إنه نظرا للحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، قررت إسرائيل نقل تلك الشعب لحمايتها.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أنه لأكثر من 50 عاما، أبقت شركة نفط إسرائيلية السباحين والغواصين بعيداً عن الشريط الرئيسي للشاطئ في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، ولكن هذا الأمر لم يجد مع الحكومة الإسرائيلية نفعا.

وأكدت الشبكة الإخبارية أن إبعاد الشركة الإسرائيلية للغواصين والسباحين عن المنتجع، لم يمنع ازدهار الحياة البحرية في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، إذ وجد عدد من الغطاسين والعلماء، عالمًا ساحرًا تحت سطح البحر من الشعب المرجانية الملونة الساحرة بألوانها الزاهية ومخلوقاتها البحرية المدهشة.

وأوضحت الشبكة أنه نظرا لاهتمام الزائرين بالموقع، قررت هيئة الطبيعة والمتنزهات في إسرائيل، نقل الشعاب المرجانية لحمايتها حتى يتم إزالة الحطام الصناعي الذي خلفته شركة EAPC.

وبمتابعة عابرة على الموقع الإلكتروني لهيئة الطبيعة والمتنزهات في إسرائيل، سنجد أن هناك اهتماما بمنتجع إيلات، وبالشعب المرجانية ووصف دقيق لكيفية الحفاظ على تلك الشعاب المرجانية. ولم يشر مقطع الفيديو الذي تم نقل الشعاب المرجانية إليه أو منه، وهل هو من داخل أو خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية.