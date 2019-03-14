مجلس العموم البريطاني يرفض إجراء استفتاء ثاني للخروج من الاتحاد الأوروبي

رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، التعديل الذي يدعو إلى استفتاء ثاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بأغلبية 85 صوتا مقابل 334 صوت.