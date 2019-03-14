"تويوتا" تنضم إلى سباق الفضاء بخطة مركبة قمرية ذاتية الحركة

تتجه شركة السيارات اليابانية "تويوتا" لإنتاج، بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية الدولية، مركبة تستطيع الدخول إلى مجال الفضاء.

وستسمح مركبة الشركة اليابانية لرواد الفضاء بالسفر إلى القمر دون بدلات فضائية.

تتجه شركة "تويوتا" اليابانية لبناء مركبة قمرية ذاتية القيادة ستمكن رواد الفضاء من السفر إلى القمر دون بدلات فضائية، حيث تدخل اليابان المنافسة وسط تجدد الاهتمام الدولي باستكشاف القمر.

وبحسب " الغارديان " البريطانية ستقوم شركة صناعة السيارات اليابانية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (Jaxa) بتضمين السيارة في مهمة إلى القمر بين عامي 2029 و2034 ، وفقًا لوكالة أنباء كيودو.





وقالت شركة "تويوتا" إن سيارة "روفر" ذات الست عجلات ، والتي لا تزال في مرحلة المفاهيم، ستشغلها خلية وقود وستكون قادرة على استيعاب شخصين (أو أربعة في حالة طوارئ) لعدة أسابيع في المرة الواحدة، مضيفة أنه سيكون لديها مدى إبحار لأكثر من 6200 ميل (10،000 كم).

وقال شيجيكي تيراشي نائب الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا: "كمهندس ، لا يوجد فرحة أكبر من القدرة على المشاركة في مثل هذا المشروع "القمري" عن طريق صناعة سيارات تويوتا". "أنا متشوق جدا".

وقال رئيس وكالة الفضاء، هيروشي ياماكاوا: "إن انضمام تويوتا إلينا في تحدي استكشاف الفضاء الدولي يعزز إلى حد كبير ثقتنا.

وتشكل المركبات المأهولة بالركاب مع كبائن مضغوطة عنصراً يلعب دورًا مهمًا في استكشاف سطح القمر واستخدامه بالكامل.

وتعد اليابان واحدة من العديد من الدول التي تستثمر باهتمام كبير في القيام برحلة تبلغ مساحتها 239000 ميل من الأرض إلى سطح القمر.

وأصبحت الصين مؤخرًا أول دولة تقوم بإطلاق مسبار غير مأهول على الجانب الآخر من القمر ، وفي الشهر الماضي ، بدأت إسرائيل مهمتها الأولى إلى القمر بإطلاق مركبة الفضاء Beresheet الممولة من القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تطلق الهند طوافها القمري الخاص في وقت لاحق من هذا العام.