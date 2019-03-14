"تويوتا" تنضم إلى سباق الفضاء بخطة مركبة قمرية ذاتية الحركة

وستسمح مركبة الشركة اليابانية لرواد الفضاء بالسفر إلى القمر دون بدلات فضائية.
وقال شيجيكي تيراشي نائب الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا: "كمهندس ، لا يوجد فرحة أكبر من القدرة على المشاركة في مثل هذا المشروع "القمري" عن طريق صناعة سيارات تويوتا". "أنا متشوق جدا".
وقال رئيس وكالة الفضاء، هيروشي ياماكاوا: "إن انضمام تويوتا إلينا في تحدي استكشاف الفضاء الدولي يعزز إلى حد كبير ثقتنا.
وتشكل المركبات المأهولة بالركاب مع كبائن مضغوطة عنصراً يلعب دورًا مهمًا في استكشاف سطح القمر واستخدامه بالكامل.
وتعد اليابان واحدة من العديد من الدول التي تستثمر باهتمام كبير في القيام برحلة تبلغ مساحتها 239000 ميل من الأرض إلى سطح القمر.
وأصبحت الصين مؤخرًا أول دولة تقوم بإطلاق مسبار غير مأهول على الجانب الآخر من القمر ، وفي الشهر الماضي ، بدأت إسرائيل مهمتها الأولى إلى القمر بإطلاق مركبة الفضاء Beresheet الممولة من القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تطلق الهند طوافها القمري الخاص في وقت لاحق من هذا العام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)