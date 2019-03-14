أوكرانيا تسجل نحو 700 مراقب دولي على الانتخابات الرئاسية

سجلت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، اليوم الخميس، 699 مراقبًا رسميًا من المنظمات الدولية، ومن دول أجنبية، لمراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد.

كييف — سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الصحفي للجنة "بعد النظر في الطلبات ذات الصلة، سجلت اللجنة 16 مراقبًا رسميًا للانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقبلة يوم 31 مارس/ آذار 2019، خمسة من اليابان و11 من جمهورية بولندا".

© Sputnik . Evgenya Novozhenina لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية تلغي ترشيحا آخر لرئاسة أوكرانيا

وأشار البيان إلى أنه اعتبارا من 14 آذار/ مارس، سجلت اللجنة 699 مراقبا رسميا من 10 منظمات دولية وسبع دول أجنبية.

هذا وأعلن المتحدث باسم إدارة حدود الدولة الأوكرانية، أوليغ سلوبوديان، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن أكثر من 240 مراقبا أجنبيا مسجلين من قبل لجنة الانتخابات المركزية قد وصلوا إلى أوكرانيا لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في أوكرانيا يوم 31 آذار/ مارس. وكان عدد المرشحين للرئاسة الأوكرانية في بداية العملية الانتخابية 39 شخصا.

ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي، كانت زعيمة حزب "باتكيفشينا" (الوطن) يوليا تيموشينكو تترأس قائمة المرشحين على مدى الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، تخطاها الرجل الكوميدي الاستعراضي، فلاديمير زيلينسكي، في السباق الرئاسي. أما فيما يتعلق بتصنيف رئيس الدولة الحالي بيوتر بوروشينكو فهو يبلغ، وفقا لنتائج استطلاعات الرأي، نسبة نحو 20 في المائة ويأتي ثالثاً.