خمسة قتلى و36 مصابا بانهيار جسر للمشاة في مومباي (صور + فيديو)

وقال المتحدث باسم شرطة مومباي إن 3 على الأقل من القتلى نساء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفقا لـ"رويترز".
وتمت الاستعانة بحفار لإزالة الحطام الذي أوقف حركة المرور في طريق مزدحم في جنوب مومباي. وتم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف للموقع.
#cst #csmt bridge collapse #mumbai pic.twitter.com/WtuHLzqLK1— Aseem S Gujar (@aseemsgujar) March 14, 2019
#BREAKING | Public foot over bridge near CSMT collapses, many feared trapped under debris. @MumbaiPolice @DisasterMgmtBMC @RoadsOfMumbai pic.twitter.com/Pcnc2c8OF8— Mumbai Mirror (@MumbaiMirror) March 14, 2019
وأعاد الحادث للأذهان مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 36 في 2017 في تدافع وقع وقت الذروة في محطة قطارات مزدحمة في المدينة.
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