خمسة قتلى و36 مصابا بانهيار جسر للمشاة في مومباي (صور + فيديو)

قالت الشرطة في الهند، إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 آخرون، عندما انهار جزء من جسر للمشاة خلال ساعة الذروة المسائية اليوم الخميس، في مومباي العاصمة المالية للبلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة مومباي إن 3 على الأقل من القتلى نساء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفقا لـ"رويترز".