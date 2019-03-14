هاكرز إيراني يخترق هاتف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق والمنافس لنتنياهو

ذكرت قناة عبرية أن إيران نجحت في اختراق الهاتف المحمول لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال بيني غانتس.

وأفادت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم، الخميس، بأن مصادر بارزة في جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، أخبروا الجنرال غانتس بأنه تم اختراق الهاتف الشخصي له من قبل هاكرز إيراني.

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وأوردت القناة العبرية أن اثنين من القيادات البارزة في جهاز "الشاباك" الإسرائيلي أخبرا قبل خمسة أسابيع الجنرال الإسرائيلي، بيني غانتس، رئيس هيئة الأركان السابق، المرشح لرئاسة الوزراء في إسرائيل، بأن هاكرز أو قراصنة إيرانيين اخترقوا الهاتف الشخصي الخاص به، وأطلعاه بأن البيانات الشخصية التي كانت موجودة على هذا الهاتف باتت في حوزة الإيرانيين.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن اختراق الهاكرز الإيراني لهاتف غانتس يأتي بالتزامن مع اشتداد المعركة الانتخابية على منصب رئيس الوزراء في إسرائيل، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية للكنيست، المقررة في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وألمحت القناة إلى أن قادة الشاباك الإسرائيلي أطلعوا غانتس بأنه من الضروري توخي الحذر خلال الأسابيع المقبلة، حتى لا تستخدم البيانات التي تم نقلها من هاتف رئيس الأركان السابق ضده في المستقبل، أثناء المعترك الانتخابي الإسرائيلي.

وأشارت القناة إلى أن إيران نجحت، غير مرة، في تحقيق نجاحات كبيرة ومتعددة في عالم القرصنة الإلكترونية، وبأن إسرائيل نفسها مستعدة لمثل هذه الاختراقات، خاصة أثناء مجريات الانتخابات.

يشار إلى أن الجنرال بيني غانتس يرأس حزب "كاحول لافان"، (أزرق أبيض)، وهو المنافس الرئيس لحزب الليكود الحاكم.