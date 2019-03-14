أردوغان: نتنياهو ليس لديه أي احترام لقدسية المسجد الأقصى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن نتنياهو ليس لديه أي احترام لقدسية المسجد الأقصى.

وأضاف في مقابلة مع قناة "خبر ترك" الخاصة "أنه (نتنياهو) ربما يحاول بلا جدوى تحريضنا ضد المعابد اليهودية في تركيا".

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Show TV, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında soruları yanıtlıyor! https://t.co/FaI6niDXVJ https://t.co/SUiEhVPu7m — Habertürk (@Haberturk) March 14, 2019

واندلعت منذ أيام، بين نتنياهو وأردوغان، حربا كلامية مصحوبة باتهامات وسباب عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي قال فيها إن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها وإنما فقط لليهود.

© REUTERS / UMIT BEKTAS أردوغان يهاجم نتنياهو: عد إلى رشدك فأنت قاتل الأطفال الظالم

ووصف أردوغان ، بكلمة ألقاها في أنقرة، نتنياهو "بالظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع سنوات"، داعيا إياه للـ"عودة إلى رشده".

فرد نتنياهو على أردوغان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أمس الأربعاء، مغردا "أردوغان، الديكتاتور الذي يضع عشرات آلاف منافسيه السياسيين في السجون ويرتكب إبادة جماعية بحق الأكراد ويحتل قبرص الشمالية، يلقي لي ولإسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي مواعظ حول الديمقراطية وأخلاقيات الحرب. كم هذا مضحك".

واندلعت مواجهات بين المصلين وعناصر الشرطة التي اعتدت عليهم بالضرب وفضت تجمعهم باستخدام الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع ودفعت بهم خارج باحات الحرم القدسي.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية نحو 5 شبان وأربع سيدات وقدا بدت ساحات المسجد أشبه بساحة مواجهة بين المصلين والقوات الإسرائيلية.

وتمنع الشرطة الإسرائيلية بشكل متكرر مئات الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى بدعوى منع وقوع اشتباكات بينهم وبين مستوطنين يدخلون المسجد لأداء صلوات تلمودية.

ويتسبب منع الشرطة الإسرائيلية للمصلين الفلسطينيين بالإضافة لاقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى في وقوع اشتباكات بين الجانبين توقع مصابين.