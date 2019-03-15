مقتل تسعة أشخاص في إطلاق نار بمسجد بنيوزيلندا

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم نتيجة إطلاق نار على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وفقا لما أوردته بوابة المعلومات المحلية، نقلا عن مصادر.

موسكو — سبوتنيك. ةفي وقت سابق أفيد أنه تم بالفعل نقل ستة أشخاص إلى مستشفى المدينة، وكانت وحدة العناية المركزة تستعد لاستقبال من 40 إلى 50 ضحية أخرى.

ووفقا لشهود عيان، فتح النار في المسجد من أسلحة أوتوماتيكية رجل يرتدي خوذة، ونظارات وسترة جيش.

وفي سياق متصل أعلنت وسائل إعلام محلية إنه تم إطلاق الرصاص قرب مسجد وقال شاهد لقناة وان نيوز التلفزيونية إنه رأى ثلاثة أشخاص يرقدون على الأرض وينزفون خارج المبنى.

ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد داخل المسجد قوله إنه سمع دوي أعيرة نارية وإن أربعة أشخاص على الأقل يرقدون على الأرض "وهناك دماء في كل مكان".