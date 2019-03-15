رئيسة وزراء نيوزيلندا عن حادثة "كرايست تشيرش": واحدة من أحلك الأيام في تاريخ البلاد

ونقلت قناة "بي بي سي" البريطانية خطاب رئيسة الوزراء النيوزيلدية والتي قالت إن حادثة كرايست تشيرش هو عمل غير عادي وغير مسبوق من القسوة ولا يوجد لها مكان في نيوزيلندا".
Horrified!!!!— Steven Brooks (@S_W_Brooks) March 15, 2019
So sad about Christchurch, an absolutely heinous act from a real monster. 😡
Prayers are with all the victims and their families. 🙏#NZ #RIP #ChristchurchMosque
‘Multiple fatalities’ confirmed in shootings at two Christchurch mosques https://t.co/BK6kEGvU0D
وأضافت أرديرن "العديد من ضحايا الحادثة هم أعضاء الجاليات المهاجرة ونيوزيلندا وطنهم، وهم — نحن".
ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم نتيجة إطلاق نار على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وفقا لما أوردته بوابة المعلومات المحلية، نقلا عن مصادر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)