رئيسة وزراء نيوزيلندا عن حادثة "كرايست تشيرش": واحدة من أحلك الأيام في تاريخ البلاد

وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا ، جاسيندا أرديرن، حادثة إطلاق النار التي حصلت في مدينة كرايست تشيرش بأنها واحدة من أحلك الأيام في تاريخ البلاد.

ونقلت قناة "بي بي سي" البريطانية خطاب رئيسة الوزراء النيوزيلدية والتي قالت إن حادثة كرايست تشيرش هو عمل غير عادي وغير مسبوق من القسوة ولا يوجد لها مكان في نيوزيلندا".

Horrified!!!!

So sad about Christchurch, an absolutely heinous act from a real monster. 😡



Prayers are with all the victims and their families. 🙏#NZ #RIP #ChristchurchMosque



‘Multiple fatalities’ confirmed in shootings at two Christchurch mosques https://t.co/BK6kEGvU0D — Steven Brooks (@S_W_Brooks) March 15, 2019

وأضافت أرديرن "العديد من ضحايا الحادثة هم أعضاء الجاليات المهاجرة ونيوزيلندا وطنهم، وهم — نحن".

ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم نتيجة إطلاق نار على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وفقا لما أوردته بوابة المعلومات المحلية، نقلا عن مصادر.