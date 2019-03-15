منفذ عملية إطلاق النار في نيوزيلندا أسترالي ذو وجهة نظر يمينية متطرفة

أعلنت وسائل إعلام محلية في نيوزيلندا اليوم الجمعة، أن منفذ حادثة إطلاق النار على مسجد مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، مواطنا أستراليا يتمتع بوجهة نظر يمينية متطرفة.

موسكو- سبوتنيك. وبحسب صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" ترك المهاجم المزعوم "بيان" من 37 صفحة، أبلغ فيه عن نواياه.

© AFP 2018 / Gaston De Cardenas مقتل تسعة أشخاص في إطلاق نار بمسجد بنيوزيلندا

وأعلنت شرطة نيوزيلندا اليوم الجمعة، عن اعتقال شخص على صلة بالحادثة إطلاق النار على مسجد كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

وأكد مفوض الشرطة مايك بوش عن وجود آخرين بالمدينة على صلة بحادثة إطلاق النار على المسجد.

ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم نتيجة إطلاق نار على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وفقا لما أوردته بوابة المعلومات المحلية، نقلا عن مصادر.

وفي وقت سابق أفيد أنه تم بالفعل نقل ستة أشخاص إلى مستشفى المدينة، وكانت وحدة العناية المركزة تستعد لاستقبال من 40 إلى 50 ضحية أخرى.

ووفقا لشهود عيان، فتح النار في المسجد من أسلحة أوتوماتيكية رجل يرتدي خوذة، ونظارات وسترة جيش.