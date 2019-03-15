منفذ عملية إطلاق النار في نيوزيلندا أسترالي ذو وجهة نظر يمينية متطرفة

موسكو- سبوتنيك. وبحسب صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" ترك المهاجم المزعوم "بيان" من 37 صفحة، أبلغ فيه عن نواياه.
وأكد مفوض الشرطة مايك بوش عن وجود آخرين بالمدينة على صلة بحادثة إطلاق النار على المسجد.
ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم نتيجة إطلاق نار على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وفقا لما أوردته بوابة المعلومات المحلية، نقلا عن مصادر.
وفي وقت سابق أفيد أنه تم بالفعل نقل ستة أشخاص إلى مستشفى المدينة، وكانت وحدة العناية المركزة تستعد لاستقبال من 40 إلى 50 ضحية أخرى.
ووفقا لشهود عيان، فتح النار في المسجد من أسلحة أوتوماتيكية رجل يرتدي خوذة، ونظارات وسترة جيش.
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