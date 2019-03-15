40 قتيلا وأكثر من 20 مصابا في حادث إطلاق نار على مسجدين في نيوزيلندا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش.

وأكدت أردين، أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

بدورها، أهابت شرطة نيوزيلندا بجميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر. وقالت الشرطة على موقعها الرسمي: "في هذه المرحلة لا نستطيع التعليق على الدوافع المحتملة للمهاجمين أو أسباب اعتدائهم، لكننا طلبنا من جميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها وأوصينا المصلين بالامتناع عن ارتياد المساجد حاليا".

#BREAKING: Los Angeles police say they are ramping up patrols around mosques in the city out of an abundance of caution following terror attack in New Zealand.



San Francisco police issued same advisory earlier in the evening. pic.twitter.com/aEKo0LhWdf — California Brief (@CaliforniaBrief) March 15, 2019

بدوره، اعتبر رئيس وزراء أستراليا سكون موريسون حادثة إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش عملا إرهابيا. وكتب موريسون تغريدة: " أدين هذا الهجوم الإرهابي الوحشي المتطرف الذي أودى بحياة الكثير من النيوزيلنديين الأبرياء". وقال موريسون إن منفذ الهجوم مواطن أسترالي إرهابي متطرف يميني وعنيف.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلاندية في وقت سايق، اليوم، إطلاق نار على مسجدين الأول في شارع دينز، والثاني في شارع لينوود.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع خلال صلاة الجمعة، وخلف 40 قتيلا وعشرات المصابين، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 4 مشتبه بهم على خلفية الهجوم.