بيانات أولية: لا إصابات بين الرعايا الروس في حادث نيوزيلندا

أعلنت السفارة الروسية لدى نيوزيلندا، اليوم الجمعة، أنه بناء على البيانات الأولية، لا يوجد متضررون روس في إطلاق النار، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.

وقالت البعثة الدبلوماسية: "وفقا للبيانات الأولية، لا يوجد روس بين الضحايا"، موضحة في نفس الوقت أنه يتم حاليا التحقق من المزيد من البيانات.

© REUTERS / STRINGER القبض على 4 أشخاص على خلفية إطلاق النار في مسجدين بنيوزيلندا

وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، قد أكدت مقتل 40 شخصا وإصابة 20 آخرين ، في هجومين وقعا على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند.

وأعلنت أرديرن أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، مؤكدة أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة".

وأعلن رئيس شرطة مدينة كرايست تشيرش، مايك بوش، القبض على 4 أشخاص متهمين بالتورط في حادث إطلاق النار في المسجدين.

ونقلت قناة " نيوزيلند هيرالد" المؤتمر الصحفي لرئيس شرطة المدينة، وقال خلاله إنه تم القبض على أربعة أشخاص المشتبه بهم، وسيتم التحقيق معهم لمعرفة مجريات الحادثة.

وأضاف بوش قائلا: "لا نعرف شيئا عن المتورطين الآخرين بالهجوم والتحقيق سيساعدنا على معرفة المزيد".

كما أكد بوش أن الشرطة المحلية تصرفت بجرأة وسرعة لضبط الأمور، وقامت باعتقال المشتبه بهم خلال ساعات بعد حدوث الهجوم الإرهابي في المنطقة.