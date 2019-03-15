إيران تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات "بوينغ 737 ماكس"

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات "بوينغ 737 ماكس" في أعقاب تحطم طائرتين من هذه الطراز في غضون خمسة شهور.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رضا جعفر زادة، مدير العلاقات العامة في هيئة الطيران المدني: "تم حظر عبور الطائرات بوينغ ماكس في الأجواء الإيرانية كما فعلت دول أخرى".

© REUTERS / ABHIRUP ROY كولومبيا تحظر تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس" فوق أراضيها

وكان عدد من الدول وشركات طيران عملاقة أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينغ الأمريكية، (طراز 737 ماكس) منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي.

ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكانت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة علقت على قرارات عدد من الدول والشركات تعليق استخدام الطائرات من طراز "737 ماكس"، ومنع مرورها بمجالها الجوي.

وأعربت الشركة في بيان لها، نشرته على موقعها الرسمي، عن "ثقتها الكاملة" في طائراتها من طراز "737 ماكس".

وقالت الشركة، في بيانها: "السلامة هي الأولوية الأولى لبوينغ، ولدينا ثقة كاملة في سلامة الطائرات 737 ماكس".

وتابعت: "نتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعملاء لنا في عدد من الدول بشأن استخدام تلك الطائرات، وسنتواصل معهم لضمان حصولهم على المعلومات التي يحتاجون إليها لتكون لديهم ثقة في تشغيل أساطيلهم".