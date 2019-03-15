إسرائيل تدين الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

أدانت إسرائيل، اليوم الجمعة، هجوم إطلاق انار الذي استهدف مصلين داخل مسجدين في نيوزيلندا، وأدى لمقتل 40 شخصا وإصابة نحو 48.

وغرد الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، على "تويتر" يقول "نعرب عن تعاطفنا مع عائلات ضحايا حادث إطلاق النار الرهيب في مسجدي كرايست تشيرش، كما ونعرب عن تضامنا الكامل مع نيوزيلندا وشعبها، وينبغي علينا ألا ندع الكراهية والعنف والإرهاب ينتصرون".

Our thoughts are with the families of the victims of the terrible shooting against mosques in #Christchurch.

We express full solidarity with #NewZealand 🇳🇿 and its people.

We should never let hatred, violence and terror win. @IsraelMFA @IsraelinNZ — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) March 15, 2019

​وكانت رئيس الوزراء النيوزيلاندية، جاسيندا أرديرن، قد أكدت مقتل 40 شخصا وإصابة 20 آخرين، في هجومين وقعا على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند.

وأعلنت أرديرن أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، مؤكدة أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة".

وأعلن رئيس شرطة مدينة كرايست تشيرش، مايك بوش، القبض على 4 أشخاص متهمين بالتورط في حادث إطلاق النار في المسجدين.

ونقلت قناة " نيوزيلند هيرالد" المؤتمر الصحفي لرئيس شرطة المدينة، وقال خلاله إنه تم القبض على أربعة أشخاص المشتبه بهم، وسيتم التحقيق معهم لمعرفة مجريات الحادثة.

وأضاف بوش قائلا "لا نعرف شيئا عن المتورطين الآخرين بالهجوم والتحقيق سيساعدنا على معرفة المزيد".

كما أكد بوش أن الشرطة المحلية تصرفت بجرأة وسرعة لضبط الأمور، وقامت باعتقال المشتبه بهم خلال ساعات بعد حدوث الهجوم الإرهابي في المنطقة.