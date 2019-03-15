كوريا الشمالية تعلن اعتزامها تعليق المحادثات النووية مع أمريكا

أعلنت كوريا الشمالية أنها تدرس تعليق المحادثات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء المحادثات التي جرت في فيتنام الشهر الماضي، دون اتفاق.

وقالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن "القيادة الكورية الشمالية تنظر في تعليق مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة"، وذلك وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

وأضافت سون هوي: "ليس لدينا نية للرضوخ للمطالب الأمريكية بأي شكل من الأشكال".

وعقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ثاني اجتماع لهما الشهر الماضي لمناقشة مطالب واشنطن بأن تفكك بيونغ يانغ برنامجها النووي، مقابل ضمانات أمنية ورفع العقوبات. لكن المحادثات التي جرت في فيتنام انهارت وانتهت دون اتفاق رغم أن الزعيمين افترقا بشكل ودي.