تحطم طائرة إسرائيلية قرب مدينة القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتحطم هليكوبتر عسكرية إسرائيلية في مستوطنة بيت شيميش قرب مدينة القدس في الضفة الغربية.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن "المروحية اصطدمت بشجرة كبيرة لم يرها قائدها نتيجة لظروف جوية سيئة فجر اليوم، وأن طاقم المروحية نجا في الحادث".

وبينت القناة أن المروحية من طراز "بلاك هوك UH-60"، دون التطرق لتفاصيل أكثر.