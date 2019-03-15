فرنسا تجمد أرصدة مؤسس جماعة "جيش محمد"

© AP Photo / K.M. Chaudary باكستان تعتقل اثنين من أقارب زعيم "جيش محمد"

وذكر بيان مشترك أصدرته وزارات الداخلية والمالية والخارجية أن فرنسا ستبحث إدراج أظهر على قائمة للاتحاد الأوروبي تشمل أسماء الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية، وفقا لـ "رويترز".

وتواجه باكستان ضغوطا من قوى عالمية للتحرك ضد الجماعات التي تنفذ هجمات في الهند ومنها جماعة جيش محمد التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في يوم 14 فبراير/ شباط وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 من أفراد القوات الهندية.

يشار إلى أن وسائل إعلام هندية أفادت، في وقت سابق، بأن 12 طائرة هندية من طراز "ميراج-2000" شنت غارات على معسكر "جيش محمد"، الذي اعترف، في وقت سابق من الغارة، بمسؤوليته عن الهجوم على حافلة كانت تقل أفرادا من الجيش الهندي داخل القسم الهندي من جامو وكشمير، وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل أكثر من 40 عسكريا هنديا.