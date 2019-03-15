"سفاح" نيوزيلندا يبعث برسائل ومنها لرؤساء دول كبرى

نشر برينتون تارانت، المنفذ لهجوم المسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، عشية الهجوم بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي، دعا من خلاله إلى قتل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت صحيفة " heute" النمساوية أن المهاجم الأسترالي برينتون تارانت البالغ 28 عاما نشر بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي يحرض على القتل.

Camiye saldıran teröristin Türk düşmanlığı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camiye cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın, saldırıdan önce yaptığı paylaşımlar her şeyi gözler önüne seriyor. https://t.co/7plkTfaC98 pic.twitter.com/4pYNZGwQfC — Zeynep Zeynep (@ErylmazZeynep) March 15, 2019

كما ذكر القاتل في بيانه عن جملة من القضايا وأبرزها السعي لخلق خلاف بين أعضاء حلف الناتو الأوروبيين وتركيا، بهدف إعادتها إلى مكانتها الطبيعية كقوة غريبة ومعادية.

كما كتب تارانت عن دوافع جريمته ومن أبرزها قضية تدفق المهاجرين المسلمين إلى الدول الغربية ودعا إلى إيقاف هجرة المسلمين وسمى الأمر بـ"الغزو"وذكر بـ"الإبادة الجماعية للبيض".

Yeni Zelanda’da Cuma namazında Müslümanlara saldıran katil silahına



“TURKOFAGOS (Türk Yiyici)” yazmış.



Yine



“Viyana 1683” tarihi yani Osmanlı’nın başarısız olduğu 2. Viyana sefer tarihini de yazmış.



Hristiyan terörist Brenton Tarrant, İslam, Osmanlı ve Türk düşmanı. pic.twitter.com/ihuUKYBCFM — dr bsc58 (@pistanthrofobik) March 15, 2019

وأكد المهاجم أن أفعاله جاءت انتقاما لـملايين الأوروبيين الذين قتلهم الغزاة الأجانب عبر التاريخ وآلاف الأوروبيين الذين قضوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية.

وذكر تارانت عن سبب اختياره لنيوزيلندا كمكان للعملية على أنه أراد من ذلك توجيه رسالة "للغزاة" أنهم ليس بمأمن حتى في أبعد بقاع الأرض.

وأشار تارانت أنه لا يشعر بالندم ويتمنى فقط أن يستطيع قتل أكبر عدد ممكن من الغزاة وأنه ليس هناك من بريء بين المستهدفين لأن كل من يغزو أرض الغير يتحمل تبعات فعلته.

Do not name the shooter. Do not post the video. Do not share the manifesto. #Christchurch. — Zack Whittaker (@zackwhittaker) March 15, 2019

كما تكلم تارانت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعتبره رمزا للهوية البيضاء المتجددة والهدف المشترك.

واعترض الكثير من رواد التواصل الاجتماعي على بيان الإرهابي، حيث حث البعض على عدم نشر اسمه وعدم نشر البيان المحرض على المسلمين.

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد أكدت، في وقت سابق اليوم الجمعة، سقوط العشرات بين قتيل وجريح في هجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بجزيرة ساوث آيلاند، وأعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة بعد وقوع الهجومين.