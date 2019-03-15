آلاف الطلاب يتركون مدارسهم وينظمون إضرابا في نيوزيلاندا وأستراليا

ترك آلاف من طلاب المدارس الفصول في نيوزيلندا وأستراليا، اليوم الجمعة، في نطاق إضراب طلابي عالمي احتجاجا على تقاعس الحكومات في مواجهة تغير المناخ.

وصنع طالب في ولنغتون لافتة كتب عليها "تغير المناخ أسوأ من فولدمورت"، في إشارة إلى الساحر الشرير في كتب وأفلام هاري بوتر ذي الشعبية الكبيرة، وفقا لـ "رويترز".

© Sputnik . Irina Kalashnikova الفرنسيون ينضمون لمظاهرات عالمية من أجل المناخ والحفاظ على البيئة

وكتب على لافتة أخرى في سيدني "المحيطات ترتفع وكذلك أصواتنا".

وشارك في الاحتجاجات التي نظمت في عاصمتي نيوزيلندا وأستراليا ومدنهما عشرات الآلاف من الأشخاص وهناك المزيد من الاحتجاجات متوقعة في وقت لاحق، اليوم الجمعة، في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

والمسيرات جزء من حركة إضراب طلابية عالمية انطلقت في أغسطس/ آب 2018 عندما بدأت الناشطة السويدية جريتا ثانبرج (16 عاما) الاحتجاج أمام برلمان بلادها في أيام الدراسة. ورشحها نواب نرويجيون لجائزة نوبل للسلام.

وفي سيدني قال كالوم فريث وهو طالب عمره 15 عاما بينما يرتدي زي مدرسته: "إذا لم نفعل شيئا ستتأثر حياتنا لا حياة السياسيين ذوي الستين عاما… نحتاج إلى تحرك".