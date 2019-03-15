إيران: هجوم نيوزيلندا نتيجة للنفاق الغربي بحجة الدفاع عن حرية التعبير

ألقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اللوم في الهجوم الذي استهدف مصلين بمسجدين في نيوزيلندا على ما وصفه بالإفلات من العقاب في الدول الغربية.

طهران — سبوتنيك. وقال ظريف عبر تويتر: "الإفلات من العقاب في الديمقراطيات الغربية يؤدي إلى تعزيز التعصب، وهذا يؤدي إلى بلطجة الإسرائيليين بدخولهم إلى المسجد الأقصى وإهانة المسلمين، وقتل إرهابيين 49 شخصا في نيوزيلندا".

© AFP 2018 / Radio New Zealand رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

وتابع أن "النفاق الغربي المتمثل في تشويه صورة المسلمين بحجة الدفاع عن حرية التعبير يجب أن ينتهي"، على حد تعبيره.

وكانت الشرطة قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا، مشيرة إلى محاكمة مشتبه به في تنفيذ الهجوم غدا السبت.

وأعلن رئيس شرطة مدينة كرايست تشيرش، مايك بوش، القبض على 4 أشخاص متهمين بالتورط في حادث إطلاق النار في المسجدين.

ونقلت قناة "نيوزيلند هيرالد" المؤتمر الصحفي لرئيس شرطة المدينة، وقال خلاله إنه تم القبض على أربعة أشخاص المشتبه بهم، وسيتم التحقيق معهم لمعرفة مجريات الحادثة.

وأضاف بوش قائلا: "لا نعرف شيئا عن المتورطين الآخرين بالهجوم والتحقيق سيساعدنا على معرفة المزيد".

كما أكد بوش أن الشرطة المحلية تصرفت بجرأة وسرعة لضبط الأمور، وقامت باعتقال المشتبه بهم خلال ساعات بعد حدوث الهجوم الإرهابي في المنطقة.