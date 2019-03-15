طبيب سعودي يتعرض للضرب المبرح من قبل مراهق إيرلندي

تعرض طبيب سعودي لهجوم شرس من قبل مراهق يبلغ من العمر 14 عاما، أثناء وجوده في أحد شوارع العاصمة الإيرلندية دبلن.

ويواجه المراهق تهمة الاعتداء بحسب ما قضت به محكمة إيرلندية، بالإضافة لثلاث تهم أخرى تتعلق بسلسلة عمليات سطو بالطريقة نفسها في دبلن تعود لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وفقا لصحيفة "سبق".

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH بالفيديو... رجل أمن سعودي يتعرض للضرب المبرح أثناء عمله

وفي تفاصيل الحادث، قام المتهم بإيقاف الضحية، الذي كان قد تخرج في الكلية الملكية للجرّاحين، ووجه له اللكمات والركلات بشكل وحشي حتى أسقطه أرضاً وقام بسرقة ما في جيبه، ولم يتمكّن الطبيب السعودي من حضور حفل التخرج في اليوم التالي، كما لم يتمكّن من العودة إلى السعودية بسبب إصابته القوية التي تطلبت علاجاً إضافياً.

وتوجه ثلاث ضحايا بشكاوى، تفيد تعرضهم للحوادث ذاتها من قبل ذات المراهق وأصدقائه، لقيامهم بالاعتداء عليهم وسرقة ما يملكون.

ويواجه المتهمون جملة تهم من بينها السرقة والاعتداء والاحتيال، وتم إطلاق سراحهم بكفالة، مؤقتاً، إلى حين موعد محاكمتهم الذي سيحدّد في وقتٍ لاحق.