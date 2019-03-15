مقتل 20 شخصا ونجاة 45 في انهيار مدرسة في نيجيريا

أعلنت نيجيريا، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا المبنى الذي انهار يوم الأربعاء الماضي في مدينة لاغوس، قد بلغ 20 قتيلا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الصحة النيجيري القول: "إن انهيار المبنى الذي يضم مدرسة في مدينة لاغوس النيجيرية يوم الأربعاء أودى بحياة 20 شخصا بينما نجا 45 آخرون".

© REUTERS / AFOLABI SOTUNDE انهيار مبنى يضم مدرسة في لاغوس كبرى مدن نيجيريا

وقال غيد إدريس، في بيان له، إنه لا توجد تفاصيل عن عدد الأطفال بين القتلى ، لكن عشرة أطفال وأربعة بالغين ما زالوا يتلقون مساعدات طبية.

وكان مبنى من أربعة طوابق، يضم مدرسة ابتدائية، قد انهار مما أثار مخاوف من وجود ما يصل إلى 100 طفل وغيرهم الكثير من الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض.

وقال إبراهيم فارينلوي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في منطقة جنوب غربي البلاد، "يعتقد أن الكثيرين وبينهم أطفال محاصرون حاليا بالمبنى".

وتشهد نيجيريا من حين لآخر انهيار مبان بسبب ضعف تطبيق اللوائح واستخدام مواد بناء ضعيفة الجودة كثيرا. ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في عام 2016 عندما انهارت كنيسة في جنوب شرق نيجيريا، بحسب وكالة "رويترز".

وفي نفس العام، في لاغوس، لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم إثر انهيار بناء تحت الإنشاء مؤلف من خمسة طوابق.

وانهارت مدرسة عائمة بنيت لتتحمل العواصف والفيضانات في لاغوس أيضا في عام 2016، لكن لم يصب.