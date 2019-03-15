تسجيل
16:11 15 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    برج آزادي في طهران

    مسؤول إيراني يحسم الجدل حول نقل العاصمة

    © Fotolia / Curioso Photography
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حسم مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الإعمار والتنمية الحضرية والقروية، مهدي جمال، الجدل حول قرار نقل العاصمة.

    وقال مهدي جمال، إن هنالك مجموعة عمل ناشطة، بشأن نقل العاصمة، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الصدد، لحد الآن؛ بحسب وكالة "فارس".

    الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - الرئيس الإيراني حسن روحاني
    © AFP 2018 / Atta Kenare
    خطوة أمريكية جديدة تجاه إيران في الأشهر المقبلة
    وأوضح مهدي جمال، خلال اجتماع عقد، أمس الخميس، لدراسة القضايا والمشاكل البلدية لمدينتي شهرضا ودهاقان، التابعتين لمحافظة أصفهان/ وسط إيران، أنه في آخر اجتماع مشترك لوزارة الطرق وبناء المدن ووزارة الداخلية ومكتب رئاسة الجمهورية، تم بحث الإجراءات في هذا المجال (نقل العاصمة) إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.

    وأشار مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الإعمار والتنمية الحضرية والقروية، مهدي جمال، إلى أنشطة المستشارين في هذا المجال، وقال: ينبغي علينا تعزيز اللامركزية (الإدارية) والتقليل من القرارات المركزية في البلاد.

    وأضاف جمال: ربما لا تكون هنالك حاجة لنقل العاصمة، وأن يتم الاكتفاء بنقل بعض الإجراءات والمسؤوليات من العاصمة إلى المحافظات، ولكن إجمالا تم طرح أفكار ووجهات نظر مختلفة في هذا المجال، حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب في القريب العاجل، في ضوء آراء الخبراء والمسؤولين.

    انظر أيضا:

    طهران ترد على تصريحات بومبيو حول دور إيران في منطقة الشرق الأوسط
    إيران تسلم أبوظبي 7 إماراتيين ومصريين كانوا محتجزين في طهران
    طهران: منح بريطانيا حصانة دبلوماسية لنازانين زاغري قرار سياسي
    معلومات إيرانية عن جماعات إرهابية على الحدود الباكستانية... طهران في انتظار "أخبار جيدة"
    من قلب طهران... وفد السلام الأمريكي: نشعر بالخجل من الحظر ضد إيران
    طهران ترد على اللجنة الوزارية الرباعية العربية
    الكلمات الدلالية:
    أصفهان, إيران, شرطة طهران, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    منظر لمدينة نوفوسيبيرسك ليلا
    مدن روسيا... نوفوسيبيرسك وكراسنويارسك بعيون الطائر
    الولايات المتحدة...دولة المحبة والسلام!
    الولايات المتحدة... دولة المحبة والسلام
    أقوى محرك صواريخ في العالم
    أقوى محرك صواريخ في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك