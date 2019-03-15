مسؤول إيراني يحسم الجدل حول نقل العاصمة

وقال مهدي جمال، إن هنالك مجموعة عمل ناشطة، بشأن نقل العاصمة، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الصدد، لحد الآن؛ بحسب وكالة "فارس".

© AFP 2018 / Atta Kenare خطوة أمريكية جديدة تجاه إيران في الأشهر المقبلة

وأوضح مهدي جمال، خلال اجتماع عقد، أمس الخميس، لدراسة القضايا والمشاكل البلدية لمدينتي شهرضا ودهاقان، التابعتين لمحافظة أصفهان/ وسط إيران ، أنه في آخر اجتماع مشترك لوزارة الطرق وبناء المدن ووزارة الداخلية ومكتب رئاسة الجمهورية، تم بحث الإجراءات في هذا المجال (نقل العاصمة) إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.

وأشار مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الإعمار والتنمية الحضرية والقروية، مهدي جمال، إلى أنشطة المستشارين في هذا المجال، وقال: ينبغي علينا تعزيز اللامركزية (الإدارية) والتقليل من القرارات المركزية في البلاد.

وأضاف جمال: ربما لا تكون هنالك حاجة لنقل العاصمة، وأن يتم الاكتفاء بنقل بعض الإجراءات والمسؤوليات من العاصمة إلى المحافظات، ولكن إجمالا تم طرح أفكار ووجهات نظر مختلفة في هذا المجال، حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب في القريب العاجل، في ضوء آراء الخبراء والمسؤولين.