الخارجية الأمريكية: بومبيو يزور بيروت والقدس والكويت في مارس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور بيروت والقدس والكويت في الفترة من 19 إلى 23 مارس

أفادت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية الامريكية ذكرت اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتوجه إلى إسرائيل ولبنان والكويت الأسبوع القادم ويشمل جدول الأعمال محادثات مع القادة القبارصة واليونانيين فى القدس حول أمن الطاقة فى البحر المتوسط.

© REUTERS / POOL بومبيو: واشنطن تحرز تقدما بشأن تحالف معاد لإيران في الشرق الأوسط

وقال المتحدث روبرت بالادينو في بيان إن بومبيو سيعسعى في مدينة الكويت إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن السيبراني والتجارة مع الكويت.

وفي إسرائيل التي تستعد لإجراء انتخابات رئيسية الشهر المقبل ، سيلتقي بالزعماء القبارصة واليونانيين لمناقشة تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

من جهته قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه يدعم "حق إسرائيل في حماية مواطنيها"، وذلك بعد أن ضربت إسرائيل عشرات الأهداف التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على صواريخ من القطاع الفلسطيني

وكتب الوزير الأمريكي تغريدة على "تويتر" قال فيها، "مرة أخرى، يتعرض المواطنون الإسرائيليون لهجوم من إرهابيين في غزة، مسلحون وممولون من قبل أسيادهم الدمى في طهران".

وأضاف بومبيو "نحن نقف إلى جانب حليفنا. لإسرائيل الحق في حماية مواطنيها".