تعزيز حماية المساجد في نيويورك بعد حادثة نيوزيلندا

أعلنت شرطة مدينة نيويورك، اليوم الجمعة، عن تعزيز حماية المساجد في المدينة، حيث بدأت بزيادة عدد الدوريات أمام المساجد والمباني الدينية الأخرى بعد الهجمات الإرهابية في نيوزيلندا.

وقالت الشرطة عبر موقع "تويتر" إن "ضباط مكافحة الإرهاب يعملون في جميع أنحاء المدينة بالقرب من مختلف المساجد والمؤسسات الدينية بعد الهجمات الإرهابية في نيوزيلندا".

Extra NYPD officers have been deployed to visit Mosques through NYC during early morning (Fajer) prayers.



The NYPD is committed to the safety of all houses of worship, and the freedom to practice your religion freely without any fear.#Christchurch pic.twitter.com/m1HLFO6sD5 — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 15, 2019

وأضافت "من فضلكم، لا تقلقوا من شأن تعزيز الحماية. نحن نعمل عن كثب مع المجتمع لضمان سلامتكم".

The people #NYPD serves, in every #NYC neighborhood, must always be free from fear & have the immutable right to worship & live in peace. Together, NYers will never allow terrorists — who thrive on violence & fear — to threaten our people or our values. My full statement, here:⬇️ pic.twitter.com/XQqOSUgr2n — Commissioner O'Neill (@NYPDONeill) March 15, 2019

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجوما بإطلاق النار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت الشرطة مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة بأنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".