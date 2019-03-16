مادورو يكلف الجيش بتأمين البنية التحتية في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تشكيل لواء عسكري لمراقبة البنية التحتية العامة للمياه والكهرباء، بعد انقطاع التيار الكهربائي الشامل الذي شهدته البلاد أياما عدة.

ووفقا لـ"فرانس برس"، قال مادورو إن

الفريق المكلف بـ "الدفاع عن الخدمات الأساسية الاستراتيجية للدولة" ستكون مهمته ضمان أمن البنية التحتية ومراقبة صيانة المعدات.

واتهم مادورو الولايات المتحدة مجددا بالمسؤولية عن الانقطاع الشامل للكهرباء، ووصفه بـ "العمل الإرهابي".

© REUTERS / HANDOUT مادورو: هجوم الولايات المتحدة على التيار الكهربائي في فنزويلا عملا إرهابيا

وأشار أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون كان وراء الهجوم، مضيفا "لقد كان أكبر هجوم عبر الإنترنت عرف على كوكب الأرض".

في المقابل، يقول المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، إن الإهمال وفساد الحكومة مسؤولان عن هذا الفشل.

هذا وتعرض 23 إقليما من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة في 7 من الشهر الجاري، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة" سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

وأثر انقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ في 7 آذار/مارس على البلاد بأكملها لمدة 6 أيام تقريبا.

وأعلن وزير الاتصالات والمعلومات في فنزويلا، خورخي رودريغيز، الخميس الماضي، أنه تم استعادة التيار الكهرباء في جميع أنحاء من فنزويلا بشكل كامل.