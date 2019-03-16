قرقاش: العلاقة بين الإسلاموفوبيا والإرهاب راسخة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن مجزرة نيوزلندا "الإرهابية" تسلط الضوء على أهمية التصدي لظاهرة رهاب الإسلام "الإسلاموفوبيا" في العالم.

القاهرة- سبوتنيك. وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" صباح اليوم السبت "مجزرة نيولندا الإرهابية تسلط الضوء على أهمية التصدي ومعالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا عالميا".

The New Zeland terrorist massacre highlights the necessity to address Islamophobia globally. While it is a time for grieving & reflection surely the link between Islamophobia & terrorism is firmly established. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 16, 2019

وأضاف قرقاش "هذا وقت الحزن والأسف والتفكير، بالتأكيد إن العلاقة بين الإسلاموفوبيا والإرهاب راسخة".

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".