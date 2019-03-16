برلماني إيراني: نتنياهو إرهابي وقاتل للأطفال

أدان الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم فلسطين في البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الهجمات الوحشية والعدائية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال عبد اللهيان إن ممارسات تل أبيب سبب زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك بحسب وكالة "فارس".

ووصف أمير عبد اللهيان ، رئيس الوزراء الإسرائيلي "قاتل الأطفال" بـ"الإرهابي"، وقال: إنه لا يتوانى عن ارتكاب أي جريمة على غرار أسلافه، بهدف الفوز بالانتخابات البرلمانية وأن العدوان على أبناء غزة الأبرياء والعزل، يأتي بهدف تحقيق مآربه المشؤومة هذه.

وحمل تل أبيب مسؤولية عواقب إثارة الفتن وإشعال نار الحرب في فلسطين، وقال إنه ونظرا إلى قدرة المقاومة، فإن "عواقب هذه الجرائم ستكون باهظة جدا للكيان الصهيوني وأن الوقت ليس في صالح الصهاينة".

وأشار عبد اللهيان إلى حساسية ظروف المنطقة، داعيا الرأي العام العالمي والمنظمات والأوساط الإسلامية ولجان حقوق الإنسان إلى إدانة هجمات الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني الأعزل.

واعتبر ممارسات تل أبيب بأنها سبب زعزعة الاستقرار والأمن بالمنطقة، محذرا "نتنياهو الإرهابي الداعم لداعش من أن إيران لن تكف عن دعمها للمقاومة والشعب الفلسطيني حتى إقرار حقوقه المشروعة وتحرير القدس القبلة الأولى للمسلمين".