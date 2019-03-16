الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها في هجوم نيوزيلندا

وقال مدير مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة في بيان إن "عدد الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا ارتفع إلى ثلاثة شهداء بعد وفاة أحد المصابين وأنه تم إبلاغ ذويه". وفقا لوكالة "بترا".
وكانت الخارجية الأردنية أعلنت مساء أمس مقتل إردنيين اثنين وإصابة ثمانية آخرين في الاعتداء الإرهابي.
وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".
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