الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها في هجوم نيوزيلندا

أعلنت وزارة الخارجية اليوم السبت أن عدد القتلى الأردنيين جراء الهجوم على مسجد في نيوزيلندا ارتفع إلى ثلاثة.

وقال مدير مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة في بيان إن "عدد الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا ارتفع إلى ثلاثة شهداء بعد وفاة أحد المصابين وأنه تم إبلاغ ذويه". وفقا لوكالة "بترا".

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وتابع سفيان أن "مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة السفير عاهد سويدات غادر المملكة أمس متوجها إلى نيوزيلندا للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزيلندية حول الحادث ولضمان تلقي المصابين الرعاية الصحية الكاملة ولمتابعة والتحقيقات هناك".

وكانت الخارجية الأردنية أعلنت مساء أمس مقتل إردنيين اثنين وإصابة ثمانية آخرين في الاعتداء الإرهابي.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".