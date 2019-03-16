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12:40 16 مارس/ آذار 2019
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    مجلس الأمن

    صدام أمريكي صيني جديد في مجلس الأمن

    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    العالم
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    تبادلت الولايات المتحدة والصين انتقادات حادة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، بشأن "طرق الحرير الجديدة"، المشروع الصيني الضخم لإقامة مشاريع بنى تحتية ضخمة عبر العالم.

    وكان الاجتماع مخصصا بالأساس لبحث قرار حول أفغانستان، غير أن التوتر بين بكين وواشنطن أرغم مجلس الأمن على التصويت، من أجل تمديد مؤقت لمهمة الأمم المتحدة في هذا البلد لستة أشهر، عوضا عن سنة كاملة. وذلك بحسب وكالة "فرانس 24".

    زيارة الرئيس الصيني إلى مصر
    © Sputnik . Egyptian Presidency
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    و"طرق الحرير الجديدة" المعروف رسميا بمبادرة "الحزام والطريق"، مشروع صيني عملاق، يشارك فيه 123 بلدا، يهدف إلى إقامة طرقات وسكك حديد وموانئ في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

    وانتقد السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهن، الجمعة، مطالبة الصين بذكر هذه المبادرة في نص القرار "على الرغم من علاقاتها المحدودة جدا مع أفغانستان، ومشكلاتها المعروفة المتعلقة بالفساد والمديونية والإضرار بالبيئة وقلة الشفافية".

    كما اتهم الصين بارتهان المفاوضات حول أفغانستان في الأمم المتحدة "بتركيزها على الأولويات السياسية الوطنية الصينية، بدلا من الشعب الأفغاني".

    ورد مساعد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، وو هايتاو، أمام مجلس الأمن معتبرا أن الاتهامات الأمريكية "تتعارض مع الوقائع ومليئة بالأفكار المسبقة".

    وأكد "أنها مبادرة تعاون اقتصادي تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار المشتركين، ولا علاقة لها إطلاقا بالاعتبارات الجيوسياسية".

    ويتضمن القرار الأمريكي حول البعثة في أفغانستان، منذ العام 2016، إشارة إلى تعاون مع مشروع البنى التحتية الصيني.

    ويندرج الإصرار الأمريكي على سحب هذه الإشارة من النص في سياق انتقادات وجهها نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، عام 2018، لهذه المبادرة الصينية باعتبارها تسببت بمديونية كبيرة لعدد من البلدان.

    وتجري مفاوضات تجارية شاقة بين الولايات المتحدة والصين، في ظل الحرب التجارية التي باشرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرضه رسوما جمركية مشددة على واردات من الصين، ردت عليها بكين بتدابير مماثلة.

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    الكلمات الدلالية:
    الأمم المتحدة, مجلس الأمن, أمريكا, مجلس الأمن الدولي, مايك بنس, أمريكا, الصين
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