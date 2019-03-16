مع اقتراب موعد الولادة... ميغان ماركل تبدأ إجازة الأمومة

مع دخولها في الشهر الثامن، أعلنت دوقة ساسكس ميغان ماركل الخروج في إجازة أمومة بدء من يوم الاثنين الماضي.

وذكر مصدر مقرب من العائلة الملكة أن الدوقة لن تعقد أي اجتماعات وليس لديها أي ارتباطات رسمية، خلال الأسابيع المقبلة، بل ستكرس معظم وقتها للتحضير لولادة الطفل.

وقال المصدر: "لدينا العديد من الاجتماعات الخاصة، ولكن في حال ظهرت الدوقة فجأة على الملأ، فسيتم الإعلان عن ذلك بشكل مسبق، لكن لا توجد أحداث مخطط لذلك".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية كان يوم الكومنولث في دير وستمنستر، في لندن، آخر مهام لميغان الملكية قبل بدئها إجازة أمومتها حيث اختارت لهذه المناسبة العائلية إطلالتين متألقيتن الأولى باللون الأخضر خطفت بها الأنظار بمعطف أخضر داكن مطرز بالأسود مع فستان من نفس الطراز من تصميم دار إرديم.

والثانية إطلالة فاتحة باللون البيج بفستان حريري مطبع من فيكتوريا بيكهام مع سترة طويلة وقبعة راقية.

وتبقى أسابيع قليلة على ولادة الطفل الملكي الأول للدوقة والأمير هاري، حيث أصبح جنس واسم مولود الأمير ماركل حدثا اجتماعيا ينتظره الملايين، والذي رجحت حلويات وزينة حفلة استقباله في نيويورك على أنه قد يكون أنثى.