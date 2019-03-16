إلقاء بيضة على رأس سيناتور أسترالي بعد تصريحاته عن هجوم نيوزيلندا (فيديو)

كسر مراهق بيضة على رأس السيناتور فريزر إينينغ، الذي أعلن في وقت سابق عن خطأ غير مباشر من المهاجرين في الهجوم الإرهابي على مسجد في نيوزيلندا.

ونشر الفيديو على تويتر الصحفي براين تايلر كوين. ويظهر في الفيديو كيف يركض المراهق إلى السياسي ويكسر البيضة. وردا علىذلك يضربه السيناتور على وجهة ويحاول مواصلة المشاجرة ولكن في النهاية يتم إبعادهما عن بعضهما البعض.

Remember that Australian Senator, Fraser Anning, who announced that Muslims were to blame when a white supremacist killed 49 people at a mosque?



He just got egged in the head and this boy is a God damn hero. pic.twitter.com/bjFpAQTnZt — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) March 16, 2019

ولا أحد يعلم ما إذا كان الحادث مرتبط بكلمات السيناتور أم لا.

وفي وقت سابق، قال أنينغ إن إطلاق النار في نيوزيلندا، الذي كان ضحيته حوالي 50 شخصا، جاء بسبب برنامج الهجرة الذي يسمح للمتعصبين المسلمين بالانتقال إلى هذا البلد، بعد فترة، تم حذف التصريحات من شبكاته الاجتماعية، ولكن توزعت بالفعل عبر الإنترنت، ووصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون هذه الكلمات بالاشمئزاز.