إلقاء بيضة على رأس سيناتور أسترالي بعد تصريحاته عن هجوم نيوزيلندا (فيديو)

ونشر الفيديو على تويتر الصحفي براين تايلر كوين. ويظهر في الفيديو كيف يركض المراهق إلى السياسي ويكسر البيضة. وردا علىذلك يضربه السيناتور على وجهة ويحاول مواصلة المشاجرة ولكن في النهاية يتم إبعادهما عن بعضهما البعض.
Remember that Australian Senator, Fraser Anning, who announced that Muslims were to blame when a white supremacist killed 49 people at a mosque?— Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) March 16, 2019
He just got egged in the head and this boy is a God damn hero. pic.twitter.com/bjFpAQTnZt
ولا أحد يعلم ما إذا كان الحادث مرتبط بكلمات السيناتور أم لا.
وفي وقت سابق، قال أنينغ إن إطلاق النار في نيوزيلندا، الذي كان ضحيته حوالي 50 شخصا، جاء بسبب برنامج الهجرة الذي يسمح للمتعصبين المسلمين بالانتقال إلى هذا البلد، بعد فترة، تم حذف التصريحات من شبكاته الاجتماعية، ولكن توزعت بالفعل عبر الإنترنت، ووصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون هذه الكلمات بالاشمئزاز.
Here's another angle because it's just that important. pic.twitter.com/ELyq0F0tCO— Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) March 16, 2019
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