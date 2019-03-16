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17:24 16 مارس/ آذار 2019
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    40 ألفا في مؤتمر أهل الحديث في بنغلاديش ينددون بحادث نيوزيلاندا (بالصور)

    © Sputnik . Mohamed Hemeda
    العالم
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    انطلقت يوم أمس أعمال المؤتمر الدولي لجمعية أهل الحديث المركزية في جمهورية بنغلاديش، بالعاصمة دكا، برعاية المملكة العربية السعودية.

    بدأت الفعاليات بمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، وأكثر من أربعين ألفا من العلماء، ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية، والدعاة وطلبة العلم.

    الإسلام السمح المعتدل

    رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
    © AFP 2018 / OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP
    رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب وتتضامن مع ذوي الضحايا (فيديو+ صور)
    وخلال كلمة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية، الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، قال: إن رسالة المملكة العربية السعودية هي نشر الإسلام السمح المعتدل الوسطي.

    وتابع بقوله:

    على الداعية أن يكون متبعا لا مبتدعا، ويكون عمله خالصاً لله، وأن يتحلى بالصبر والاحتساب والحكمة، وأن يكون على خُلق عظيم، رحيماً بمن يدعوهم، عدلاً صادقا، فما أحوجنا اليوم إلى هذه الأخلاق الصافية.

    وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، اليوم السبت، جدد الوزير آل الشيخ التأكيد على أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ماضية ومستمرة بدورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، ورعايتها وعنايتها بهم من خلال افتتاح المراكز، والجمعيات الإسلامية، وتوفير المنح الدراسية، واستقبال أبناء المسلمين في جامعاتها ورعايتهم حق الرعاية، إلى جانب دورها الفاعل في محاربة الإرهاب والتصدي للجماعات الضالة التي تحاول اختطاف الإسلام الوسطي، لمصالح وأجندات سياسية وحزبية، منوهاً بتجربة المملكة في تجفيف منابع الإرهاب، والوقوف بوجه المتطرفين بكل حزم وقوة، في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠.

    علاقات أخوية

    رجل وشرطي في مكان الهجوم الإرهابي على مسجد النور في نيوزيلاندا
    © AP Photo / Mark Baker
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    فيما نوه مستشار رئيسة الوزراء ببنغلاديش، الحاج قاضي أكرم الدين، بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مثمناً الدور الذي تقوم به المملكة، ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المجال الدعوي في جمهورية بنغلاديش.

    وندد المشاركون في أعمال المؤتمر بالهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف يوم أمس المصلين بمسجدين بمدينة كريست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المصلين، مطالبين بسرعة محاسبة المتورطين في ارتكاب هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدين رفضهم الشديد لهذه الأعمال والممارسات الهمجية المقيتة، التي تؤكد للعالم أجمع أن الإرهاب لا دين له ولا ملة. 

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    الكلمات الدلالية:
    نيوزلندا, بنغلاديش, الإسلام, شرطة نيوزيلندا, الاستخبارات السعودية, السعودية, بنغلاديش
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