إصابة مصور وكالة أنباء الفيديو "رابتلي" خلال احتجاجات السترات الصفراء

وأعلنت سيمونيان على حسابها في تيليغرام "أنه ذاهب إلى المستشفى، أتمنى أن يكون كل شيئ على ما يرام".
وتابعت القناة "في هذه اللحظة، لا يمكنه أن يتحرك بشكل مستقل، وهو في الطريق إلى المستشفى".
وللسبت الثامن عشر على التوالي يتظاهر نشطاء حراك السترات الصفراء في فرنسا احتجاجا على سياسات ماكرون الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من الهدوء الذي شهدته المظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة ، إلا أن مظاهرة اليوم في باريس ذكرت ببداية الحراك حينما وقعت أعمال عنف خلال المظاهرات في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين.
وشهدت جادة الشان زيليزيه اليوم مواجهات بين الشرطة وعدد من المتظاهرين الذين حطموا الأرصفة لاستخدام حجارتها ورشقها على قوات الأمن.
من جهتها استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه بالإضافة لبندقية الكرات الوامضة.
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