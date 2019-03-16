رسائل واستعراض للقوة... الجيش الإيراني يعلن مرافقة 6 آلاف ناقلة نفط

أعلن الجيش الإيراني، تأمينه لـ6 آلاف ناقلة نفط، وذلك من خلال 60 دورية بحرية ذهبت إلى البحار البعيدة.

وقال قائد أسطول الجنوب في البحرية الإيرانية، أفشين تاشك، إن الدوريات التي بدأت البحرية الإيرانية بإيفادها إلى البحار البعيدة منذ عام 2009 نفذت لحد الآن عمليات مرافقة 6000 ناقلة نفط وحمايتها.

© REUTERS / JONATHAN ERNST محلل سياسي عراقي: أمريكا تحاول عزل نفوذ إيران الاقتصادي في العراق

وأضاف تاشك أن نشاطات البحرية الإيرانية بالمساهمة في تنمية دبلوماسية البلاد، حسب وكالة " فارس " الإيرانية.

واعتبر تاشك أن من بين أهداف هذه الدوريات برفع العلم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستعراض القدرات البحرية للجيش في المياه البعيدة والدولية، تعريف الطلاب على المنظومات في المتوفرة في السفن، توجيه رسائل السلام والصداقة إلى بلدان المنطقة ، ضمان أمن ملاحة السفن التجارية وناقلات النفط واحدة.

ويشار إلى أن الدورية الـ 61 الاستخبارية والعملانية التابعة لبحرية الجيش الإيراني والتي تضم مدمرة سبلان وسفينة بندرعباس اللوجستية أوفدت الى المياه الدولية.