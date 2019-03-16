سياسي بريطاني شهير يقود مسيرة ضد "خيانة" الخروج من الاتحاد الأوروبي

تأتي المسيرة بعد أسبوع صاخب آخر بالنسبة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي إذ شهد رفض البرلمان بأغلبية كبيرة ولثاني مرة اتفاقها الخاص بالخروج، كما صوت النواب لصالح السعي إلى تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسب "روريترز".
وأضاف "نحن هنا في نفس الأسبوع الذي بذل فيه البرلمان أقصى جهده لخيانة نتيجة (الاستفتاء) على الخروج".
وتابع قائلا "بدأ الأمر يبدو وكأن (البرلمان) لا يريد الخروج".
ومن المقرر أن تنتهي المسيرة، التي بدأت بمشاركة نحو مئة شخص، عند البرلمان يوم 29 مارس/ آذار وهو الموعد الذي كان من المفترض أن تخرج فيه المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
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