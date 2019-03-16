الحزب الإيرلندي الشمالي يتجه لدعم اتفاق تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي

ذكرت مجلة "سبكتاتور" اليوم السبت أن من المرجح أن يدعم الحزب الإيرلندي الشمالي الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي في تصويت ثالث الأسبوع القادم بعد رفض الاتفاق مرتين في البرلمان. ويعد الحزب حاسما لآمال ماي في تمرير الاتفاق.

وحسب (رويترز) يتجه الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يمثله عشرة نواب في البرلمان نحو تأييد اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى بعد أن حصل على وعد بأن تسن الحكومة قانونا يقضي بعدم وجود خلافات بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا.

وقال وزير بالحكومة يشارك في المحادثات مع الحزب الإيرلندي الشمالي لمجلة سبكتاتور إن فرص دعم الحزب لاتفاق الحكومة تبلغ نحو 60 في المئة.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس الماضي إن الحكومة وافقت على مضاعفة جهودها لتأمين اتفاق بريكست، وذلك قبل أن يصوت البرلمان بأغلبية ساحقة على السعي إلى تأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث "مجلس الوزراء وافق بشكل جماعي على مضاعفة تصميمه في العمل على تنفيذ نتيجة الاستفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبي، بتأمين دعم لإتفاق".

وأضاف أن مجلس الوزراء متحد حول السماح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي بإتفاق. لكنه أضاف أن الحكومة ما زالت تجهز لخروج بدون إتفاق.

وقال إن ماي تريد وتسعى جاهدة إلى أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس/ آذار.