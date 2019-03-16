تفريغ بيانات مسجل أصوات قمرة القيادة بالطائرة الإثيوبية تم بنجاح

قال مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني (بي.إي.إيه)، وهي هيئة فرنسية، اليوم السبت إن عملية تفريغ بيانات مسجل أصوات قمرة القيادة بالطائرة الإثيوبية، التي تحطمت الأسبوع الماضي، تمت بنجاح.

ذكر المكتب في تغريدة أن محققيه لم يستمعوا إلى التسجيلات الصوتية الموجودة وأنها نقلت إلى المحققين الإثيوبيين.

© AP Photo / Ibrahim Usta تركيا توقف تشغيل 12 طائرة من طراز "بوينغ 737" حتى إشعار آخر

وأضاف أن العمل على الصندوق الأسود الثاني الخاص بتسجيل بيانات الرحلة سيستأنف غدا الأحد.

قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، إن قائد الطائرة البوينغ التي سقطت الأحد الماضي، كان قد أبلغ بوجود مشاكل عقب إقلاع الطائرة وطلب العودة إلى المطار.

وأضاف المتحدث باسم الشركة أن إثيوبيا ستقرر بعد التحقيقات الأوية إذا كانت ستلغي طلبات جديدة لشراء طائرات بوينغ 737 ماكس 8إس، حسبما ذكرت رويترز.

ولقي 157 شخصا مصرعهم هم جميع ركاب وطاقم الطائرة، وأعلنت السلطات الأثيوبية وقف التعامل بهذا الطراز من الطائرات، ثم تبعتها الصين والمغرب وسنغافورة وعُمان، وتبعتها دول أخرى كثيرة في أوروبا وآسيا وأفريقيا.