مبعوث النمسا لـ"بريكست" يدعو لمشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي

دعا مبعوث النمسا إلى المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي.

© REUTERS / البرلمان البريطاني يصوت على تأجيل موعد بريكست

وقال في مقابلة نشرت اليوم السبت 16 مارس/ آذار، إن المملكة المتحدة يجب أن تشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي إذا تأجل خروجها من التكتل إلى ما بعد الأول من يوليو/ تموز.

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إلى بروكسل، هذا الأسبوع، لتطلب تأجيل عملية الخروج لفترة قصيرة، بعدما صوت البرلمان البريطاني يوم الخميس الماضي، لصالح تمديد التفاوض لما بعد الموعد النهائي الأصلي وهو يوم 29 مارس/ آذار.

وقال الدبلوماسي النمساوي جريجور شوسترشيتس، في مقابلة مع صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية: "علينا أن ننتظر ونرى ما تقترحه حكومة لندن فعلا، وإذا حدث تأجيل إلى ما بعد الأول من يوليو، فسيكون على المملكة المتحدة تحت أي ظرف المشاركة في الانتخابات الأوروبية في مايو/ آيار".