وكالة: إيران تكشف 100 مفاجأة نووية الشهر المقبل

أعلنت إيران، أنها ستقوم بإزاحة الستار عن أكثر من 100 إنجاز في مختلف المجالات النووية الشهر المقبل.

© AFP 2018 / Dieter Nagl مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تعمل بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إلى ان هذه الإنجازات الجديدة سيتم إزاحة الستار عنها يوم 9 أبريل/ نيسان المقبل، بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية " فارس "، اليوم السبت 16 مارس/ آذار.

وقال كمالوندي: "هذه الإنجازات تشمل مجالات عديدة بما فيها الفنية، والاكتشاف ودورة الوقود والمحطات، والعلوم والتكنولوجيا، وتقنية الليزر، وغيرها من المجالات ذات الأهمية القصوى في المجالات النووية".

وأضاف، المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، أن تدشين هذه المنجزات في الظروف الراهنة يحمل رسالة إلى أعداء الشعب الإيراني، بأنه قادر على الصمود بوجه الحظر الاقتصادي وتحويل التهديدات إلى فرص.

وتابع: "بعد الهزائم التي تكبدتها في المجال العسكري، لجأت أمريكا إلى شن حرب اقتصادية شاملة ضد إيران، لكن الشعب الإيراني سيجتاز هذه المرحلة بقوة واقتدار".

وكانت الدول الكبرى (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، أمريكا) قد وقعت مع إيران اتفاقا نوويا في يونيو/ حزيران 2015، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الانسحاب من هذا الاتفاق في مايو/ أيار.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني فرض مجموعة جديدة من العقوبات على إيران من أجل محاصرتها وتغير نظامها على حد قوله.