لاريجاني: على الأوروبيين الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الاتفاق النووي

طهران — سبوتنيك. وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، في مقابلة مع قناة العالم الإيرانية، أنه كان ومازال من حق بلاده الانسحاب من الاتفاق النووي.
وأكد رئيس البرلمان الإيراني، أن موضوع الآلية المالية وتشغيلها والالتفاف على العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب التي فرضت على إيران، مرتبطة بإرادة الأوروبيين في العمل بهذه الآلية.
وأوضح لاريجاني، أن إيران ليست مستعدة للقبول بشروط أخرى كموضوع التفاوض حول اتفاق جديد، مشددا على أن على الأوروبيين أن يلتزموا بما تم الاتفاق عليه.
وكانت الدول الكبرى (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، أمريكا) قد وقعت مع إيران اتفاق نووي في حزيران/يونيو 2015، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الانسحاب من هذا الاتفاق في أيار/مايو، وفي تشرين الثاني/نوفمبر فرض مجموعة جديدة من العقوبات على إيران.
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