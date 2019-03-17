إيران تحكم بالسجن 10 سنوات على جندي سابق بالبحرية الأمريكية

قال محامي عائلة الجندي السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت إن محكمة إيرانية حكمت على وايت بالسجن 10 أعوام بعد اعتقاله في يوليو/تموز الماضي بينما كان يزور صديقته الإيرانية في مدينة مشهد.

وقال المحامي مارك زيد إن وايت (46 عاما) أدين بتهمتي إهانة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ونشر صورة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في جلستين منفصلتين في السادس والتاسع من مارس/آذار.

وقال المحامي إن الأساس الذي استندت إليه التهمة الأولى ليس واضحا. أما التهمة الثانية فقد وجهت له على ما يبدو بعدما نشر صورة له وهو جالس بجوار المرأة الإيرانية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov رحلة أنجزتها غواصتان روسيتان يعقبها إقالة وزير البحرية الأمريكية

ولم تنشر السلطات الإيرانية أي تفاصيل عن التهمتين.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها علمت باحتجاز وايت لكنها أضافت أنها لا يمكنها تقديم معلومات إضافية "لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الخصوصية".

وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية "علمنا باحتجاز مواطن أمريكي في إيران… ليس لدينا أولوية تفوق أمن وأمان المواطنين الأمريكيين في الخارج"، بحسب "رويترز".

وأمضى وايت وهو من كاليفورنيا 13 عاما في البحرية الأمريكية.

وأدى اعتقال وايت إلى مزيد من التوتر في العلاقة بين إدارة ترامب وإيران والتي ازدادت سوءا بعد انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وسجنت إيران عدة أمريكيين آخرين في السنوات الأخيرة بتهم تتعلق بالتجسس وينفون جميعا التهم المنسوبة لهم.

ونددت الأمم المتحدة بالمحاكمات ووصفتها بأنها جائرة وطالب ترامب إيران بالإفراج عن جميع الأمريكيين المعتقلين لديها.