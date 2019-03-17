بسبب مسيرة نسائية... تهديد باكستانيات بـ"القتل والاغتصاب"

قالت بعض النساء، التي شاركن في تنظيم مسيرة نسائية في باكستان في يوم المرأة العالمي، إنهن تلقين تهديدات بالقتل والاغتصاب.

© AFP 2018 / Mark Ralston أمريكا: إحياء ذكرى أول مسيرة نسائية ضد ترامب (فيديو)

ذكرت وكالة " رويترز "، أمس السبت 16 مارس / أذار، إن هؤلاء النساء تلقين التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد المسيرة، التي أثارت حفيظة بعض الجماعات المحافظة.

وأوردت الوكالة قول نايات داد، إن منظمات المسيرة تبحثن رفع شكوى لسلطات التحقيق الاتحادية الباكستانية بشأن المضايقات التي يتعرضن لها عبر الإنترنت، مضيفة: "الأمر تخطى الحدود فيما يتعلق بتهديدات القتل والاغتصاب".

ولفتت إلى أن التهديدات استهدفت المشاركات في تنظيم المسيرة ومن انضممن إليها، مشيرة إلى أن موقع "تويتر" أوقف أحد الحسابات التي تطلق التهديدات.

وتم تنظيم المسيرة في اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس / أذار.

وشارك في المسيرة عشرات الآلاف من النساء، وكانت المسيرة النسائية الثانية فقط من نوعها في باكستان.

وأفاد استطلاع أجرته مؤسسة "تومسون رويترز" إلى أن باكستان هي سادس أخطر دولة للنساء في العالم في 2018.