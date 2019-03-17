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04:20 17 مارس/ آذار 2019
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    محمد علي جعفري

    الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل محاصرة من جميع الجهات

    © AP Photo / Vahid Salemi
    العالم
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    اعتبرت إيران، اليوم الأحد، أن إسرائيل محاصرة من جميع الجهات، وأن قسم منها في الداخل محاصر أيضا.

    طهران — سبوتنيك. وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أن كل الأراضي الإسرائيلية تحت مرمى صواريخ حزب الله اللبناني. حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

    المفاعل النووي الإيراني
    © AP Photo /
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    وقال جعفري، خلال حديث مفصل عن الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران: "لدى الإسرائيليين حلم بالاحتلال من النيل إلى الفرات، وأرادوا تنفيذ هذا المخطط في الخمسين سنة الماضية، وليس فقط لم يستطيع هذا الكيان المزيف التوسع أكثر، بل أنه محاصر بالكامل من محيطه، كما أنه فقد أيضا الكثير من الأراضي المحتلة وأصبحت بعضها تحت حصار".

    وفيما يخص مشاركة إيران بالحرب في سوريا، أوضح قائد الحرس الثوري، أن بلاده أنشأت أكثر من خمسين فصيل من القوات الشعبية في هذا البلد، واستطاعت هذه الفصائل قتال "داعش" و"جبهة النصرة" والوقوف أمام المسلحين السوريين في الحرب السورية.

    وأكد جعفري، أن أمريكا صرفت تريليونات الدولارات من أجل القضاء على محور المقاومة ودوله، ولكنها لم تنجح، قائلا: إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تدفع مثل هذه التكاليف على الإطلاق من أجل الوقوف بوجه أمريكا، ونحن نقدم المساعدات العسكرية إلى دول محور المقاومة، ومن واجبنا تزويد دول المحور بالتجربة وتمكينهم في مجالات مختلفة".

    ويعد الحرس الثوري الإيراني جزء من القوات المسلحة الإيرانية، وانشأ بأمر من قائد الثورة الإيرانية السيد روح الله الموسوي الخميني قبل أربعين عاما ويقوم الحرس الثوري بحماية إيران من الداخل والخارج.

    كما يقوم بدعم حزب الله اللبناني والفصائل المسلحة في فلسطين، وكان له دور بارز بالمشاركة في الأزمة السورية من خلال إرسال مستشارين ومقاتلين لدعم القوات الحكومية السورية ضد الجماعات المسلحة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, صواريخ, تصريحات, حزب الله اللبناني, الحرس الثوري الإيراني, محمد علي جعفري, إيران, إسرائيل
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