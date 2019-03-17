بولتون لمادورو: لا تمنع المساعدات الإنسانية عن الفنزويليين

طالب جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بأن يتوقف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفنزويليين.

© REUTERS / STRINGER ريابكوف ومبعوث أمريكا إلى فنزويلا يناقشان أزمة البلاد السياسية في روما

ويرفض مادورو قبول المساعدات الدولية التي يصفها بـ "الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة، مطالبا بدلا من ذلك بوضع حد للحصار والعقوبات.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد 17 مارس / أذار: "اتفاقنا هذا الأسبوع بشأن إيصال مساعدات إلى فنزويلا عن طريق جزيرة كوراساو، التابعة لمملكة هولندا، يكشف مدى التزامنا وقدرتنا على إيصال المساعدات الأساسية إلى الشعب الفنزويلي".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت 16 مارس، إنه من المقرر أن يبحث المبعوث الأمريكي إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، الأزمة، التي تشهدها البلاد مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في روما يومي 18 و19 مارس الجاري.

وأضاف: "سيتم بحث الوضع المتدهور في فنزويلا، كما سيلتقي أبرامز مع مسؤولين إيطاليين، بما في ذلك المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء، بيترو بيناسي".

وتعرض 23 إقليما من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة يوم 7 مارس الجاري، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة "سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

وحمل رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، "الإمبريالية الأمريكية" المسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية ضلوعها فيه.

This week’s agreement to stage humanitarian aid in Curaçao underscores our commitment and ability to deliver basic necessities to the Venezuelan people. Maduro should stop denying Venezuelans humanitarian aid. — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 16, 2019

وقال أن سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بفنزويلا جاء بعد هجوم إلكتروني استهدف نظام التحكم الآلي بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية، مما استدعى إغلاقها مؤقتا، ما تسبب في انقطاع إمدادات الطاقة.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة بـ"دمية" في يد الولايات المتحدة.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.